Liga, il Barcellona supera 1-0 il Celta e aggancia il Real in testa alla classifica

SPAGNA

I blaugrana passano nel primo tempo contro il Celta, ma calano nella ripresa e rischiano grosso. Finisce 1-0, Xavi e i suoi sono primi coi blancos alla vigilia del Clasico

© afp Il Barcellona vince, ma non convince contro il Celta Vigo: dopo il dominio nel primo tempo, nella ripresa i blaugrana soffrono e rischiano grosso, proteggendo l'1-0 con più di un patema d'animo. Settima vittoria consecutiva per il Barça e aggancio al Real Madrid in testa alla Liga, alla vigilia del Clasico. Prosegue la marcia della Real Sociedad: 1-0 al Villarreal. Finiscono in parità Valladolid-Betis (0-0) e Cadice-Espanyol (2-2).

BARCELLONA-CELTA VIGO 1-0

Dominio nel primo tempo, grande sofferenza nell'ultima mezz'ora: il Barcellona trema, ma batte 1-0 il Celta Vigo e aggancia il Real Madrid in testa alla Liga, alla vigilia del Clasico. Parte forte il Barça, col consueto dominio del possesso e varie occasioni da rete. La prima arriva al 7', con Ferran Torres che va vicino al vantaggio, poi inizia lo show di Marchesin: il portiere neutralizza la conclusione dalla distanza di Raphinha e il colpo di testa di Lewandowski. La sfida si sblocca al 17': cross di Gavi, Unai Núñez sbaglia l'intervento e di fatto serve Pedri, che deve solo appoggiare in rete. Vantaggio del Barcellona, che non si ferma e cerca di raddoppiare: Jordi Alba e Pique hanno chances importanti. 1-0 al riposo, e alla ripresa il Barça sfiora il raddoppio: Marchesin nega la gioia della rete a Lewandowski. Le continue occasioni sprecate dai blaugrana rianimano il Celta, che si vede negare il gol da due interventi decisivi di Marcos Alonso. Decisivo ter Stegen, invece, sulla conclusione di Iago Aspas. Il finale è tutto degli ospiti: Hugo Mallo sfiora il pareggio e nel recupero Paciencia colpisce un palo, prima che Carles Perez impegni ter Stegen. I blaugrana tremano, ma portano a casa il successo: finisce 1-0 al Camp Nou, che nel finale si prodiga in cori contro l'Inter. Le squadre si sfideranno mercoledì in Champions League, con un clima tutt'altro che sereno dopo le polemiche dell'andata.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL 1-0

Prosegue la marcia della Real Sociedad, vincente in Europa e nella Liga: i baschi sconfiggono 1-0 un Villarreal irriconoscibile e senza energie. Fatica enormemente il Submarino Amarillo nel primo tempo, senza costruire chances concrete. Ne approfitta la Real Sociedad, che si rende pericolosa al 22': Rulli sbaglia il rinvio e poi salva sul tentativo di Brais Mendez. Il pressing dei txuri-urdin manda in tilt i rivali e propizia il vantaggio, che arriva al 32': lo sigla proprio Mendez, facendo passare la sfera tra le gambe di Rulli. Quinto gol nella Liga per l'ex Celta Vigo, e Real Sociedad meritatamente avanti al riposo. Il Villarreal non riesce a reagire ed Emery tenta un doppio cambio all'intervallo: fuori Danjuma e Yeremi Pino, dentro Jackson e Morales per ridisegnare l'attacco. Una mossa che non spegne l'impeto della Real, che sfiora il raddoppio con Sørloth, servito da una palla illuminante di David Silva: decisivo in due occasioni Rulli. Il forcing finale del Villarreal non porta al pareggio, con Remiro formidabile sulla conclusione di Morales al 93'. La Real Sociedad vince 1-0 e aggancia Betis e Atletico Madrid al quarto posto, con 16 punti.

VALLADOLID-BETIS 0-0

Si salva il Betis, che riesce a proteggere lo 0-0 e conquistare un buon punto contro il Valladolid di Ronaldo. La prima occasione è del club betico, con Borja Iglesias a sprecare una buona chance, ma alla mezz'ora cambia tutto: Pezzella viene espulso, Betis in dieci e gli avversari prendono coraggio. Rui Silva è decisivo, salvando su Sergio Leon, e si ripete nella ripresa a suon di parate e interventi determinanti. L'ex Granada salva il Betis, che si fa vedere in attacco solo in un'occasione, quando Canales impegna Masip. Nel finale, Rui Silva deve ancora superarsi su Sergi Guardiola. 0-0 a Valladolid, col Betis che sale a 16 punti e resta in quinta posizione nella Liga.

CADICE-ESPANYOL 2-2

Pari e continui ribaltamenti di fronte tra Cadice ed Espanyol, che si dividono i punti in una sfida importante per la lotta-salvezza. Finisce 2-2 al Nuevo Mirandilla, in una sfida che fatica ad entrare nel vivo. Sono i padroni di casa, che hanno realizzato solo un gol nelle precedenti sfide, a fornire le migliori sensazioni e meritare la rete, che arriva al 40': Chust approfitta dell'errore di Lecomte e sigla l'1-0. L'Espanyol reagisce e ribalta il fronte nella ripresa: Joselu pareggia al 51' e non perdona neanche al 66', realizzando una doppietta che vale il temporaneo 2-1. Il Cadice però non molla e, dopo aver rischiato, pareggia al 77': la firma è di Lucas Perez, che sfiora anche il gol-vittoria nel recupero. Pari che soddisfa tutti e nessuno: l'Espanyol resta 17° ed appaiato al Siviglia con 6 punti, il Cadice sale a quota 5.