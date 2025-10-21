Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Liga, cancellata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste in Spagna

21 Ott 2025 - 21:55
© laliga.com

© laliga.com

La Liga ha annunciato che, a seguito di colloqui con la promotrice dell’evento per Villarreal-Barcellona a Miami (prevista il 20 dicembre), ha deciso di annullare l’organizzazione del match a causa delle proteste generate in Spagna nelle ultime settimane. Un duro colpo per il progetto che mirava a portare una gara di campionato spagnolo negli Stati Uniti, un’iniziativa definita dalla lega calcio spagnola come “un’opportunità storica e unica” per l’internazionalizzazione del calcio spagnolo.

La Liga, in un comunicato ufficiale, esprime profondo rammarico per la cancellazione, sottolineando l’importanza strategica di un match oltre confine: “Sarebbe stato un passo decisivo per l’espansione globale della nostra competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, il posizionamento dei giocatori e la marca del calcio spagnolo in un mercato chiave come gli Stati Uniti”. Il progetto, conforme alle normative federali e senza impatto sull’integrità della competizione, aveva ricevuto il via libera dalle autorità competenti.

"In un contesto di crescente competizione globale, con leghe come la Premier League e competizioni come la UEFA Champions League che continuano ad ampliare il loro raggio d’azione e le loro risorse, iniziative come questa sono cruciali per la sostenibilità e lo sviluppo del calcio spagnolo. La rinuncia a tali opportunità limita la capacità dei club di generare nuovi introiti, investire e competere a livello internazionale, riducendo al contempo la visibilità globale dell’ecosistema calcistico spagnolo" scrive La Liga.

Nonostante la battuta d’arresto, si legge, La Liga ringrazia i club per la loro disponibilità e collaborazione nel progetto, evidenziando il loro impegno costante per la crescita della competizione. L’organizzazione si impegna a proseguire nel suo obiettivo di portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione moderna, aperta e competitiva che favorisca club, giocatori e tifosi.

villarreal
barcellona
miami
cancellata

Ultimi video

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

I più visti di Calcio

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:38
Inter: primo gol in Champions per Pio Esposito
22:29
Bedin (Lega B): "Juve Stabia? C'è indagine in corso, non ho sentito dirigenza"
22:21
Inter, Lautaro da record: 11 gol in Champions nel 2025
22:14
Parma, lesione all'adduttore per Oristanio
21:55
Liga, cancellata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste in Spagna