Liga, cancellata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste in Spagna

La Liga ha annunciato che, a seguito di colloqui con la promotrice dell’evento per Villarreal-Barcellona a Miami (prevista il 20 dicembre), ha deciso di annullare l’organizzazione del match a causa delle proteste generate in Spagna nelle ultime settimane. Un duro colpo per il progetto che mirava a portare una gara di campionato spagnolo negli Stati Uniti, un’iniziativa definita dalla lega calcio spagnola come “un’opportunità storica e unica” per l’internazionalizzazione del calcio spagnolo.
La Liga, in un comunicato ufficiale, esprime profondo rammarico per la cancellazione, sottolineando l’importanza strategica di un match oltre confine: “Sarebbe stato un passo decisivo per l’espansione globale della nostra competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, il posizionamento dei giocatori e la marca del calcio spagnolo in un mercato chiave come gli Stati Uniti”. Il progetto, conforme alle normative federali e senza impatto sull’integrità della competizione, aveva ricevuto il via libera dalle autorità competenti.
"In un contesto di crescente competizione globale, con leghe come la Premier League e competizioni come la UEFA Champions League che continuano ad ampliare il loro raggio d’azione e le loro risorse, iniziative come questa sono cruciali per la sostenibilità e lo sviluppo del calcio spagnolo. La rinuncia a tali opportunità limita la capacità dei club di generare nuovi introiti, investire e competere a livello internazionale, riducendo al contempo la visibilità globale dell’ecosistema calcistico spagnolo" scrive La Liga.
Nonostante la battuta d’arresto, si legge, La Liga ringrazia i club per la loro disponibilità e collaborazione nel progetto, evidenziando il loro impegno costante per la crescita della competizione. L’organizzazione si impegna a proseguire nel suo obiettivo di portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione moderna, aperta e competitiva che favorisca club, giocatori e tifosi.