Liga: Asensio trascina il Real di nuovo in vetta, Siviglia terzo con Papu Gomez

SPAGNA

Il Real Madrid torna padrone solitario della Liga grazie alla vittoria per 6-1 contro il Maiorca al Bernabeu: tripletta di Asensio e doppietta di Benzema per il controsorpasso in vetta all’Atletico. Il Siviglia supera invece al terzo posto il Valencia vincendo 3-1 proprio lo scontro diretto: Papu Gomez sugli scudi. Primi successi per Villarreal ed Espanyol: i vincitori dell’ultima Europa League stendono 4-1 l’Elche, mentre i Periquitos passano 1-0.

REAL MADRID-MAIORCA 6-1

Ritrova la testa della classifica il Real Madrid, che si sbarazza del Maiorca ed effettua il controsorpasso sull’Atletico in cima alla Liga. Niente da fare al Bernabeu per il Maiorca, steso 6-1. Al 3’, blancos subito avanti nel punteggio: erroraccio in fase di impostazione di Gayá, che scivola e regala di fatto il pallone a Benzema, che piomba indisturbato verso la porta avversaria e di destro infila Reina. Gran botta e risposta tra il 24’ e il 29’. Rodrygo mette in mezzo una palla sulla quale Asensio piomba per insaccare il raddoppio; Lee Kang-In accorcia le distanze con una splendida azione personale, ma lo stesso Asensio ristabilisce immediatamente le distanze lanciato dalla sponda di Benzema a tu per tu con il portiere. Il grande ex di turno sfiora la tripletta, ma Valjent respinge in scivolata sulla linea di porta il suo tiro a botta sicura. Il poker, comunque, sembra rinviato a inizio ripresa con la doppietta anche di Benzema, ma il Var annulla tutto per un fallo del francese su Sastre. Per una doppietta che non arriva, ecco la tripletta di Asensio: Benzema serve al limite dell’area lo spagnolo, il quale sposta la sfera sul mancino e supera Reina nell’angolino. Per l’attaccante francese arriva poi il suo gol numero 200 in Liga, nonché la tanto agognata doppietta personale: Alaba lo trova in profondità per la manita. Isco completa la goleada all’84’. I punti in graduatoria per il Real sono ora 16; +2 sui colchoneros.

SIVIGLIA-VALENCIA 3-1

Nello scontro diretto per il terzo posto è il Siviglia ad avere la meglio in casa contro il Valencia, battuto 3-1. Padroni di casa subito avanti dopo poco più di due minuti: assist filtrante di Lamela e destro potentissimo a fil di palo da parte di Papu Gomez di prima intenzione. Allo scoccare del quarto d’ora il tiro-cross di Montiel dalla destra propizia la deviazione decisiva di Toni Lato sotto la traversa che beffa Mamardashvili. Mir sigla il tris al 22’ con un pallonetto, prima che Hugo Duro accorci le distanze al 31’. Siviglia ora con 11 punti in classifica alle spalle solo delle due squadre di Madrid (e con una partita in meno); Valencia fermo a 10 e sorpassato.

VILLARREAL-ELCHE 4-1

Il Villarreal interrompe la striscia di soli pareggi (ben quattro in altrettante circostanze) in questo inizio di campionato e centra la vittoria tra le mura amiche contro l’Elche. Il Sottomarino Giallo sblocca il risultato subito al 5’ con Yeremi Pino, su suggerimento di Paco Alcarer; gli ospiti pareggiano i conti al 19’ con Mojica, ma i detentori dell’Europa League si riportano avanti al 39’ grazie a Trigueros, autore di una bella conclusione dal limite dell’area. Secondo tempo di gestione per i padroni di casa, ma alla fine arriva anche il tris firmato da Danjuma al 60’. Moreno chiude il match in pieno recupero sul 4-1. 7 punti in classifica per il Villarreal; sempre 6 per l’Elche.

ESPANYOL-ALAVES 1-0

L’Espanyol supera in casa di misura l’Alaves e ottiene il suo primo successo in campionato, volando a 6 punti in classifica. Quinta sconfitta in cinque partite per gli ospiti. Alla formazione allenata da Vicente Moreno vengono annullati anche due gol per fuorigioco dal Var, entrambi messi a segno da Raul de Tomas (al 3’ e al 18’). Poi, nella ripresa, il numero 11 riesce veramente ad andare a segno: fallo di mano di Duarte e rigore inevitabilmente concesso all’Espanyol. Al 54’ de Tomas segna così dal dischetto il decisivo 1-0.