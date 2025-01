Libri: 'La Storia della Lazio' romanzo biancoceleste di Luigi Salomone

Il 9 gennaio 1900 è una data stampata nel cuore di ogni tifoso biancoceleste: a Roma, in Piazza della Libertà, nasceva la Società Sportiva Lazio. Da quel lontano 9 gennaio la sua è stata una storia di passione, vittorie e cadute, incorniciata da alterni momenti di incontenibile gioia e inconsolabile sconforto. Luigi Salomone ripercorre le gesta degli uomini che, non solo in campo, hanno fatto la storia di questo club. Dai padri fondatori al generale Vaccaro, da Piola a Chinaglia, da Fiorini all'epopea cragnottiana, fino al salvataggio di Lotito e ai gol del bomber Immobile. Tanti aneddoti rimasti celati nelle pieghe della memoria dei tifosi più fedeli, molte curiosità di una società sempre in bilico tra gloria e tormento, portata in alto come un vessillo romano dalla grande aquila Olympia. È proprio lei, Cicerone di questo libro, a volteggiare allo stadio Olimpico facendo stropicciare gli occhi anche ai tifosi avversari. Il suo volo, lungo oltre centovent'anni, seguirà il lettore dal primo all'ultimo capitolo, portandolo sempre più in alto. Nei cieli biancocelesti.