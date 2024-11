LEWANDOWSKI COME CR7 E MESSI: SUPERATA QUOTA 100 GOL IN CHAMPIONS

Robert Lewandowski si è unito a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nel club dei giocatori capaci nella storia della Champions League di segnare 100 o più gol. Il rigore trasformato dal polacco nei primi minuti ha avviato il successo per 3-0 del Barcellona contro il Brest, fino a quel momento imbattuto, portando i blaugrana al secondo posto nel nuovo formato a girone unico. L'attaccante ha aggiunto il gol numero 101 nei minuti di recupero del secondo tempo. A segno anche Dani Olmo. Cristiano Ronaldo guida la classifica dei marcatori di tutti i tempi con 140 gol, seguito da Messi con 129. "È un bel numero", ha detto Lewandowski, "in passato non pensavo di poter segnare più di 100 gol in Champions League. Sono in buona compagnia con Cristiano e Messi".