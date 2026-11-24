Dopo Raimondo, il Frosinone perde anche Birligea. Il centravanti romeno si è procurato "una lesione del bicipite femorale destro". Ha già iniziato il percorso ribabilitativo e dovrà stare fermo almeno 3 settimane. Birligea, 7 presenze e 2 gol finora, si è infortunato domenica a "San Siro" nella sfida persa dal Frosinone 5-1 contro il Milan. Tanta sfortuna per l'attaccante che si è fatto male dopo soli 20' dal suo ingresso nella ripresa. Emergenza-centravanti per Alvini in vista delle prossime gare. Fuori causa Raimondo e Birligea, resta soltanto lo slovacco Bobcek. Di sicuro uno dei giocatori più attesi dopo l'investimento record (13 milioni di euro) effettuato dal club ciociaro nel mercato estivo. Ma finora Bobcek è stato una sorta di "oggetto misterioso" con soli 65' giocati in 3 apparizioni. Per il capocannoniere (28 gol) dello scorso campionato polacco una grande occasione per cominciare a dimostrare il suo effettivo valore. Comunque non sono escludere altre soluzioni: come a San Siro, Alvini potrebbe scegliere un attacco leggero con Schmid "falso nove" e il duo Ghedjemis-Kvernadze sulle fasce.