Le semifinali di Youth League su Canale 20 e Sportmediaset.it

Sabato 22 agosto, in esclusiva in chiaro, sul Canale “20” e su “Sportmediaset.it” spazio alle semifinali della “Uefa Youth League”. La rete diretta da Marco Costa trasmette i due match della Champions dei giovani da cui usciranno le due finaliste. Le sfide sono anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.

Di seguito, la programmazione di sabato 22 agosto: Benfica-Ajax in diretta su “Sportmediaset.it” e sul “20”, alle ore 15.00 telecronaca: Ricky Buscaglia.

Salisburgo-Real Madrid in diretta su “Sportmediaset.it” e sul “20”, alle ore 18.00 telecronaca: Alessandro Iori.