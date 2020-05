Legnano, il giovane Andrea Rinaldi non ce l'ha fatta

LA TRAGEDIA

Andrea Rinaldi non ce l'ha fatta. Il giovane centrocampista diciannovenne dell'Atalanta in prestito al Legnano, si è spento all'ospedale di Varese dov'era arrivato venerdì in condizioni disperate dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale durante una seduta di allenamento casalingo nella propria abitazione a Cermenate. Andrea ha lottato per diverse ore tra la vita e la morte fino alla mattinata di lunedì.

Nella serata di domenica le sue condizioni venivano definite ancora gravissime e il ragazzo era in rianimazione all’ospedale di Circolo di Varese, attaccato a un macchinario, in virtù, come è stato riferito a Cermenate, di una debolissima attività registrata dal cervello nel corso della giornata.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il ragazzo sarebbe stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre era nel giardino di casa, dove stava svolgendo qualche semplice allenamento di mantenimento. Stamattina la notizia del decesso.

