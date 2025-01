Lega Serie A, Simonelli: "Con De Laurentiis caso chiuso, ma c'è la Figc"

"La proclamazione è una invenzione: non esiste da nessuna parte. Esiste in un diritto che non è quello attuale. Quando si vota il giudice sportivo legge il risultato e finisce lì la storia. Il ricorso è stato fatto dal Napoli, che poi resosi poi conto dell'errore procedurale lo ha ritirato". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli in occasione della sua prima conferenza stampa dopo aver presieduto la prima assemblea del suo mandato. "Ho apprezzato ieri che il presidente De Laurentiis mi ha chiamato, dicendo che è stato un grande franintendimento. Per me è un capitolo chiuso. Poi delle questioni federali non me ne occupo io", ha aggiunto.