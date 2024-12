Lega Serie A scende in campo per l'Unicef

Il mondo del calcio scende in campo ancora una volta a fianco dell'Unicef e dei bambini più vulnerabili: in occasione della 17/a Giornata di Campionato, in programma dal 20 al 23 dicembre, la Lega Serie A sosterrà la campagna Unicef di raccolta fondi con numero solidale 45525, per curare e proteggere i bambini colpiti dalla malnutrizione e dalle emergenze. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna, mentre in televisione andrà in onda la grafica 'Salva i bambini malnutriti, dona ora al 45525' poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Nel pre e post gara, inoltre, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca la coccarda dell'iniziativa.