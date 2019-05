LEGA SERIE A: RONALDO MIGLIOR GIOCATORE 2018/19

18/05/2019

Dal sito della Lega di Serie A arrivano i riconoscimenti per i migliori giocatori della stagione. Una novità che la massima serie ha istituito dal campionato che sta per chiudersi. Ecco i vincitori e la gara a margine della quale verranno premiati: MIGLIOR PORTIERE: Samir Handanovic (Inter-Empoli, 38ª giornata) MIGLIOR DIFENSORE: Kalidou Koulibaly (Napoli-Inter, 37ª giornata) MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Milinkovic-Savic (Lazio-Bologna, 37ª giornata) MIGLIOR ATTACCANTE: Fabio Quagliarella (Sampdoria-Juventus, 38ª giornata) MIGLIOR GIOVANE: Nicolò Zaniolo (Roma-Parma, 38ª giornata) MVP - MIGLIORE IN ASSOLUTO: Cristiano Ronaldo (Juventus-Atalanta, 37ª giornata)