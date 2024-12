Lega Serie A proclama Simonelli nuovo presidente

Ezio Simonelli è stato proclamato ufficialmente presidente della Lega Serie A. È quanto si legge in un comunicato ufficiale della stessa Lega Serie A arrivato nella serata di oggi. "L'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Lega Serie A, riunitasi in data 20 dicembre 2024, ha eletto Ezio Maria Simonelli Presidente", scrive la Lega Serie A in una nota firmata dal vicepresidente di Lega Luca Percassi, ad dell'Atalanta. Si chiude così la questione legata all'eleggibilità di Simonelli, che oggi, prima del comunicato firmato da Percassi, ha inviato una pec a tutte le società in cui confermava l'accettazione dell'incarico come nuovo presidente.