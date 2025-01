Lega Serie A e Kings League Italy insieme per il presente e il futuro del calcio

Kings League e Lega Serie A, da oggi, sono una accanto all’altra e per sviluppare una sinergia che le vedrà collaborare nei prossimi mesi in modo proficuo su eventi, contenuti e attività, con l’obiettivo di sviluppare assieme il nuovo asset denominato sportainment, la fusione unica tra sport e intrattenimento. Questo per rispondere alle nuove tendenze giovanili, ma sono state già coinvolte anche leggende del calcio come Ibrahimovic, Marchisio, Toni, Totti, Del Piero, Buffon e Bonucci che permettono il collegamento anche con un pubblico più trasversale. "Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con la Serie A" – ha affermato Djamel Agaoua, CEO di Kings League. "La Serie A è uno dei campionati di calcio più prestigiosi al mondo e siamo felici di unirci a loro per offrire nuovi ed entusiasmanti contenuti e opportunità sportive ai nostri fan. Questa partnership è un entusiasmante passo avanti nella nostra continua crescita in tutto il mondo, mentre espandiamo il nostro posizionamento globale. Unire le forze con la Serie A ci consentirà di continuare a essere innovativi e creativi, per offrire un'esperienza senza precedenti agli appassionati, che fonde attentamente tradizione e modernità, alimentando l'entusiasmo nei nuovi tifosi. Insieme ai nostri amici della Serie A, non vediamo l'ora di creare nuove opportunità per una nuova generazione di amanti del calcio e raggiungere nuovi traguardi". "La Lega Serie A deve parlare anche alla nuova generazione di appassionati al calcio - ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo - e per questo abbiamo deciso di collaborare con la Kings League che, con il suo approccio fresco e dinamico, rappresenta una delle espressioni più interessanti e innovative della partecipazione dei fan alla spettacolarizzazione del calcio in chiave moderna. È giusto esplorare questa possibilità di collaborazione, perché crediamo che unire la tradizione del nostro campionato e delle nostre Legends con la creatività di realtà come la Kings League possa aprire nuove prospettive, coinvolgere un pubblico più ampio e rafforzare ulteriormente la posizione del calcio italiano a livello globale." Kings League Italy e Lega Serie A sono dunque pronti a scendere in campo, assieme, per rendere il calcio italiano ancora più unico, emozionante, divertente e pronto a unire gli italiani nella loro grande passione per questo sport.