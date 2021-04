Lega Serie A e diritti tv: sette club chiedono le dimissioni di Dal Pino

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino è sotto attacco. Sette club del massimo campionato - tra cui Juventus, Inter, Lazio e Napoli - hanno chiesto formalmente le dimissioni del dirigente tramite una lettera, inviandone poi una seconda in cui si ipotizzerebbe una denuncia per cattiva gestione. Al centro del problema i diritti audiotelevisivi e le trattative con i fondi di private equity per la media company.