Lega Pro: Virtus Entella prima promossa in serie B

Arriva il primo verdetto del campionato Serie C: la Virtus Entella è matematicamente vincitrice del girone B e conquista la promozione diretta nella serie cadetta. La Ternana è infatti stata sconfitta da Milan Futuro 0-1, e la squadra ligure, in campo dalle 15 contro l'Arezzo. Con due giornate ancora da giocare (e una partita in meno della Virtus), la capolista infatti ha otto punti di vantaggio sulla Ternana seconda (78 a 70) e non può più essere raggiunta. Il presidente Matteo Marani e la Lega Pro si congratulano con il club ligure, col presidente Antonio Gozzi, i dirigenti, l'allenatore Gallo, i giocatori e i dipentinti "per una vittoria che merita di essere festeggiata dalla città di Chiavari e dai tifosi della Virtus Entella".