Lega Pro, Serie C e Aiac in campo per il Giorno della Memoria

La Serie C e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio ricorderanno le vittime della Shoah, celebrando il Giorno della Memoria in occasione delle partite valide per la 24ª giornata di campionato, che si disputeranno dal 24 sino al 27 gennaio. Quest'ultima data, in cui ricorre la liberazione di Auschwitz, avvenuta nel 1945, è divenuta dal 2000 un momento di riflessione per ogni coscienza.