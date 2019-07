Al raduno degli arbitri e degli assistenti di categoria oggi a Sportilia e' intervenuto anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ne ha approfittato per conoscere il nuovo designatore Antonio Damato. Presenti all'evento anche il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, e Giovanni Di Liberatore, Paolo Calcagno, Maurizio Ciampi ed Emilio Ostinelli, componenti della Commissione arbitrale. L'incontro e' stato utile anche per parlare del prossimo campionato, visto che giovedi' si conoscera' il calendario 2019-2020 che verra' reso noto dal Salone d'Onore del Coni, e in diretta Rai. "Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati - ha detto oggi Ghirelli -: per questo si giocheranno tre anticipi il sabato sera, uno per girone, e poi la domenica alle 15 e alle 17,30 piu' il posticipo Rai. Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si puo' cambiare solo se lo chiederanno i club, e verra' dato il via libera solo se si riuscira' a dimostrare che cosi' facendo verranno piu' spettatori". E' stato istituito il premio Stefano Farina, l'arbitro scomparso 2 anni fa, conferito a dirigenti arbitrali della Serie C. "Siamo una squadra con una grande autonomia. Devono esserci regole e rispetto per il difficile lavoro di arbitri ed assistenti in formazione - ha detto ancora Ghirelli -. Quindi basta con le proteste, basta con gli isterismi. La serie C cambia pelle, noi siamo la lega dell'educazione e di chi sa di avere un progetto vincente".