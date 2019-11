Serie A, Lega Calcio nel caos: Miccichè si è dimesso

IL CASO

Una bufera si è abbattuta sulla Lega Calcio. Dopo le indiscrezioni della mattinata, arrivano conferme: Gaetano Miccichè si è dimesso da presidente della Lega Calcio di Serie A. In queste ore frenetiche i grandi club avevano provato a convincerlo a restare alla guida della Lega, ma il tentativo non è andato a buon fine: si attende solo il comunicato ufficiale della Lega. Micciché, in carica da marzo 2018, ha già comunicato l'addio anche al presidente Coni Malagò.

All'origine della decisione c'è la presunta irregolarità dell’assemblea del 19 marzo 2018 con la quale Micciché venne eletto come presidente della Lega A. Irregolarità sollevata dal numero uno del Genoa, Enrico Preziosi, che aveva parlato di "non correttezza" della procedura di un'elezione che avrebbe dovuto avvenire con scrutinio segreto e fu invece sancita per acclamazione.

Secondo quanto previsto dallo statuto, Miccichè avrebbe dovuto essere eletto all'unanimità per evitare il conflitto di interessi di chi ha ricoperto incarichi in istituzioni private di rilevanza nazionale in rapporto con i club o i loro gruppi di appartenenza, ma lo scrutinio fu anticipato dalle dichiarazioni pubbliche di voto.