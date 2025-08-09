Leeds-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari dal 1', Thiaw in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali dell'amichevole Leeds-Milan, in scena a Dublino. Allegri manda in campo dal 1' il neo acquisto Jashari, Thiaw invece siede in panchina.
LEEDS (4-3-3): Perri; Gudmundsson, Schmidt, Struijk, Rodon; Ampadu, Tanaka, Stach; Gnonto, James, Piroe. Allenatore: Daniel Farke
A disposizione: Darlow, Cairns, Bijol, Byram, Longstaff, Gruev, Aaronson, Ramazani, Harrison, Chadwick, Gray, Nmecha
MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Sala, Jashari, Musah; Chukwueze, Gimenez, Okafor. Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Ricci, Modric, Maignan, Tomori, Terracciano, Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Pittarella, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani
