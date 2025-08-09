Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Leeds-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari dal 1', Thiaw in panchina

09 Ago 2025 - 15:32

Di seguito le formazioni ufficiali dell'amichevole Leeds-Milan, in scena a Dublino. Allegri manda in campo dal 1' il neo acquisto Jashari, Thiaw invece siede in panchina.

LEEDS (4-3-3): Perri; Gudmundsson, Schmidt, Struijk, Rodon; Ampadu, Tanaka, Stach; Gnonto, James, Piroe. Allenatore: Daniel Farke
A disposizione: Darlow, Cairns, Bijol, Byram, Longstaff, Gruev, Aaronson, Ramazani, Harrison, Chadwick, Gray, Nmecha

MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Sala, Jashari, Musah; Chukwueze, Gimenez, Okafor. Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Ricci, Modric, Maignan, Tomori, Terracciano, Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Pittarella, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

Lookman è sparito

Lookman è sparito

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:38
Guardiola: "Auguro al Palermo la promozione in serie A"
17:21
Fiorentina, Pioli: "Stiamo lavorando bene ma dobbiamo alzare il livello"
17:18
Stoccarda-Bologna: le formazioni ufficiali, Italiano con Orsolini-Immobile
16:04
St Pauli-Verona: le formazioni ufficiali dell'amichevole
15:48
Heidenheim-Parma: Leoni titolare, le formazioni ufficiali