Via libera dalla Commissione di Vigilanza al 'Via del Mare' in vista del terzo turno di Coppa Italia. Questa mattina, informa il Lecce, è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, per verificare gli interventi di adeguamento e le condizioni di agibilità della struttura. La Commissione - comunica il club salentino - ha rideterminato la capienza massima autorizzata in 31.533 spettatori, alla luce della sostituzione dei seggiolini nei Settori Tribuna Est, Curva Nord, Curva Sud e Settore Ospiti e della riapertura dei tre Settori Distinti. Tale capienza sarà riverificata prima dell'inizio del campionato. Limitatamente alla gara Lecce-Salernitana, in programma domenica 18 agosto e valevole come terzo turno di Coppa Italia, la Commissione - spiega il Lecce - ha autorizzato una capienza di 27.914 spettatori, per effetto dell'interdizione della parte inferiore della Tribuna Est, ancora interessata da lavori.