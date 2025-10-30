Logo SportMediaset

Lecce, test col Nardò in vista della Fiorentina

30 Ott 2025 - 17:25

Prove tecniche di Fiorentina per il Lecce: la squadra di Eusebio Di Francesco ha giocato un'amichevole a porte chiuse al Via del Mare contro il Nardò, formazione del campionato di serie D. I due tempi da 40 minuti ciascuno sono terminati 7-0 per i giallorossi con tre reti di Stulic, due di Helgason e una ciascuno per Sala e N'Dri. Non hanno preso parte all'amichevole i calciatori scesi in campo dal primo minuto contro il Napoli, che hanno svolto una regolare seduta d'allenamento. Tra loro è tornato ad allenarsi in gruppo l'esterno offensivo Sottil, che ha dunque recuperato dall'infortunio muscolare al polpaccio: si candida per una maglia da titolare contro la sua ex squadra. Sempre assente il lungodegente Jean, prosegue nel lavoro differenziato il difensore cileno Perez. 

