Il Lecce ha battuto per 8-0 il Gherdeina, formazione di Seconda Categoria, in un test amichevole nel ritiro precampionato. Presso il C.S. Mulin da Coi, per la squadra di Fabio Liverani in gol nel primo tempo: 22' Felici; 29' La Mantia; 32' Lapadula; 37' La Mantia rig e nel secondo 12' Dubickas, 24 Quarta, 34' Riccardi e 44' Falco. I calciatori del Lecce hanno indossato il lutto al braccio e prima del calcio d'inizio e' stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare l'ex patron giallorosso, Giovanni Semeraro, scomparso nella tarda mattinata di oggi.