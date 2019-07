Il Lecce ha battuto 4-1 il Frosinone nell'ultima amichevole della fase del ritiro precampionato per i giallorossi. Allo stadio Briamasco di Trento, successo in rimonta per i salentini di Liverani, passati in svantaggio con il gol di Paganini al 26'. Per il Lecce a segno nella ripresa Meccariello (1'), Falco (30'), Lapadula (37') e Dubickas (45').