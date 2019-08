"L'Inter è una squadra costruita per obiettivi importanti, c'è un allenatore bravo e una squadra pronta per lottare con le prime dieci d'Europa. Vedremo se saranno già pronti". Così il tecnico del Lecce Fabio Liverani alla vigilia dell'esordio in campionato a San Siro contro i nerazzurri. "Nell'Inter ci sono tanti giocatori da temere ma noi scenderemo in campo tranquillamente - ha proseguito - Non ci snatureremo con chi avremo di fronte, servirà coraggio per difendere e ripartite e umiltà per saper soffrire. Mancosu, Shakhov e Benzar sono recuperati e fanno parte dei convocati. E’ normale che dopo un mese lontano dalla squadra non si possano avere nelle gambe i 90 minuti. Bisogna capire come iniziare la gara e poi come gestire questi calciatori. Non credo che potremo avere una identità definitiva alla prima giornata, sappiamo che tipo di campionato ci aspetta. Bisognerà essere equilibrati in queste 38 tappe per arrivare al nostro scudetto, che è la salvezza".