Lecce, Giampaolo: "Tre punti pesanti, bravi a lottare nella ripresa"

Dopo il successo a Venezia, il Lecce ha portato a casa altri tre punti pesanti in ottica salvezza contro il Monza al Via del Mare. Così Marco Giampaolo nel post-partita: "Sono tre punti pesanti, bravi Krstovic e Dorgu a mettersi gli errori alle spalle - ha detto il tecnico dei salentini -. Bravo il nostro pubblico a spingerci nei momenti più difficili: in campo si avverte. Nel secondo tempo abbiamo abbassato l'intensità e abbiamo sofferto. Ma siamo rimasti lì a lottare".