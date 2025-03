Lecce, Giampaolo sul gol che manca da tempo: "Ogni partita occasione per smentire numeri"

Marco Giampaolo ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita che vede il Lecce contro una squadra del suo passato, il Milan. L'analisi del tecnico è caduta sul digiuno di gol che stanno patendo i suoi: "Nelle ultime partite non abbiamo fatto gol ma ho detto alla squadra che non bisogna fasciarci la testa, in compenso abbiamo subito meno. Dobbiamo resettare e ripartire, in ogni partita c'è una nuova occasione per smentire quelli che sono i numeri". Un digiuno che Giampaolo spera possa aiutare a interrompere il ritorno di Berisha che statsera dovrebbe agire in una zona più avanzata rispetto a quanto fatto abitualmente: £La trequarti gli si confà di più, a Firenze non avevamo Helgason. Ho Rafia che è un po' appannato e deve recuperare, il ruolo di Berisha è quello lì. Helgason ci ha dato molto, lui ci dà più verticalità per assistere Krstovic".