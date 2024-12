Lecce, Giampaolo: "Sono orgoglioso, partita straordinaria"

"Va dato merito ai ragazzi, hanno disputato una partita straordinaria di grande spirito, senza mai arrendersi. MI verrebbe d definirla una partita commovente, non dobbiamo dimenticare l'avversario e le condizioni della partita, siamo stati in dieci per tutta la ripresa e con diversi giocatori adattati. Abbiamo fatto il massimo e non è bastato. Il risultato positivo sarebbe stato come la ciliegina sulla torta di una prestazione maiuscola". Cosi il tecnico del Lecce Marco Giampaolo che non nasconde la propria delusione al termine della sconfitta contro la Lazio. "Cosa dirò ai ragazzi? Non parlo mai dopo la partita, l'ho fatto oggi. Sentivo di dover dire alcune cose e ho detto loro: sono orgoglioso di ognuno di voi, mi avete emozionato e avete dato il massimo, ma ora dobbiamo ripartire: ci alleniamo domani e sistemiamo un po' le cose", conclude Giampaolo.