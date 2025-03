Lecce, Giampaolo: "Sconfitta che pesa, non mi è piaciuto il primo tempo"

Marco Giampaolo ha commentato così il ko del suo Lecce a Genova, il quarto di fila: "Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma non abbastanza da poter ribaltare la partita” - le sue parole a Sky -. I cambi? Buttavamo la palla troppo alta e la prendevano sempre loro, quindi ho tolto i due giocatori più bravi nel gioco aereo per costringerci a giocare palla a terra. Nel finale dovevamo sfruttare meglio Banda. È una sconfitta che pesa. Sono arrabbiato per il primo tempo, perché questo è un campo difficile ma l’abbiamo compromessa troppo nel finale del primo tempo. Bisogna fare meglio. Arrivavamo sempre un po’ in ritardo rispetto al Genoa, qualche errore l’abbiamo commesso sicuramente. Per mettere in difficoltà l’avversario bisogna capire che si deve giocare di più".