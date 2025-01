Lecce, Giampaolo: "Primi due gol regalati, poi ci abbiamo provato"

Il Lecce è stato sconfitto pesantemente in casa dall'Inter, ma lo 0-4 è stato frutto anche di errori grossolani: "Il primo gol lo abbiamo regalato - ha commentato Marco Giampaolo a fine partita -, ma anche il secondo. Al netto di questo dovevamo decidere se giocarcela aspettando o con coraggio e abbiamo scelto di farlo coraggiosamente, altrimenti comunque l'Inter ci avrebbe sfinito ugualmente. Mi dispiace però aver messo subito la gara in salita per un disimpegno sbagliato".