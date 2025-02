Lecce, Giampaolo: "Monza gara difficile, sfugge a pronostici"

Il Lecce vola a Monza per una sfida che potrebbe significare tanto nella corsa salvezza dei salentini. Contro i brianzoli, che in settimana hanno richiamato in panchina Nesta, e che sperano nel colpo grosso per tentare di agganciare il treno della speranza, gli uomini di Giampaolo cercano punti e ulteriore ossigeno per allungare ancora sulle dirette concorrenti. Il tecnico del Lecce è consapevole dell'importanza della sfida: "Mi aspetto di affrontare una squadra che forse si gioca una delle ultime possibilità - dichiara Giampaolo nella conferenza della vigilia - Una squadra che ha cambiato allenatore in settimana, che torna a guidarla nuovamente: e questo ci porta ad avere pochi riferimenti. Mi aspetto un livello di tensione alto, con il Monza che cercherà di fare tutto per vincere la partita. Per noi, dunque, sarà un match impegnativo, dove abbiamo si da perdere ma anche da guadagnare: e un risultato positivo ci metterebbe nelle condizioni migliori per il finale di stagione. Penso di sapere cosa dirà Nesta ai suoi, le stesse cose che io avrei detto ai miei". Importante sarà l'approccio alla gara dei giallorossi: "E' determinante - dice il tecnico - ed i ragazzi sono consapevoli del peso specifico dell'incontro. Mi attendo una partenza sprint del Monza, dalla nostra dovremo essere bravi a fare una grande partita per poi evidenziare alcune differenze di natura tecnica e mentale. E' una partita importante, difficile e complicata, in cui conterà la gestione dei momenti: insomma è una gara che sfugge a qualsiasi tipo di pronostico".