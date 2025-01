Lecce, Giampaolo: "A Parma sfida tosta"

Una sfida delicata nella settimana, forse, più importante nella storia del Lecce. Il Lecce vola a Parma a sfidare in ducali, appaiati come i salentini a 20 punti in terz'ultima piazza, dopo essere stato al centro delle operazioni di mercato per il clamoroso trasferimento di Patrick Dorgu al Manchester United. Con l'ufficialità che tarda ad arrivare per via di questioni puramente burocratiche, il giovane danese si imbarcherà sul charter destinazione Parma per la sua ultima apparizione in maglia giallorossa. E sarà il tecnico Marco Giampaolo a decidere se schierarlo o meno dall'inizio, o concedergli la passerella finale: "Ad oggi è ancora un giocatore del Lecce, ed è regolarmente convocato - chiarisce il tecnico nella conferenza della vigilia -. Poi i discorsi sono tanti, i fattori che influiscono anche: li terrò in considerazione e prenderò la decisione che sia quella più giusta per tutti". Una formazione quella ducale che vorrà dimenticare in fretta l'incredibile epilogo della gara della settimana scorsa a San Siro: "Non so se avranno ricadute psicologiche dai gol subiti nel finale con il Milan, questo può saperlo solo Pecchia - dichiara Giampaolo -. Sono una formazione che gioca, con caratteristiche diverse rispetto alla nostra, e sarà una sfida tosta, complicata, che ci solleciterà sul piano della tenuta e psicologico. Io devo analizzare le prestazioni, non i risultati, che talvolta possono essere bugiardi: mi serve la prestazione, al netto degli errori tecnici. Il Parma è una squadra diciamo aperta, che lascia diversi giocatori sopra la linea della palla e che dispone di diversi giocatori offensivi. Quando riparte è pericolosa e noi dovremo vedere se sarà meglio aspettarli o aggredirli". Sull'undici da schierare, Giampaolo non lascia trapelare molto: "Giocherà la formazione che ritengo migliore", conclude.