Lecce, Di Francesco: "Bella vittoria, ma aspettiamo la fine per festeggiare"

Il Lecce si prende i tre punti con la Cremonese (con caos nel finale) e compie un passo fondamentale verso la salvezza. Eusebio Di Francesco però deve mantenere la calma: "Il pubblico è stato da 10 ed è giusto che i ragazzi si godano il momento, ma io vorrei festeggiare a obiettivo raggiunto. Sto già con la mente a Napoli, dobbiamo dimostrare voglia e atteggiamento".