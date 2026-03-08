Lecce, Di Francesco: "Bella vittoria, ma aspettiamo la fine per festeggiare"
Eusebio Di Francesco © Getty Images
Il Lecce si prende i tre punti con la Cremonese (con caos nel finale) e compie un passo fondamentale verso la salvezza. Eusebio Di Francesco però deve mantenere la calma: "Il pubblico è stato da 10 ed è giusto che i ragazzi si godano il momento, ma io vorrei festeggiare a obiettivo raggiunto. Sto già con la mente a Napoli, dobbiamo dimostrare voglia e atteggiamento".
Tra la soddisfazione, anche il richiamo ai suoi per il gol subito da Bonazzoli con sponda di Djuric: "Sappiamo che ha pochi eguali nel colpo di testa e lì bisogna crescere, lavorando sulla seconda palla se non prendi la prima".