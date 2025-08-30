Camarda perde la memoria in campo: esami negativi in ospedale

ll giovane attaccante del Lecce Francesco Camarda ha subito una botta alla testa ieri sera nel match contro il Milan e, durante l'intervallo al rientro negli spogliatoi, non ricordava più alcune fasi di gioco accadute in campo. Allarme in casa Lecce e il tecnico Di Francesco lo ha sostituito con Stulic. "Gli ho chiesto il posizionamento su un angolo, ma lui non ricordava perché fosse lì - ha detto il tecnico del Lecce nell'intervista post gara - Non ricordava quello che succedeva in campo, quando l'arbitro ha dato il vantaggio nel finale di primo tempo. E' scattato l'allarme, e l'ho sostituito immediatamente". Camarda è stato costretto ad abbandonare la gara nel corso dell'intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo. Esattamente come successo al tedesco Kramer nella finale dei Mondiali 2014 tra Germania e Argentina: un colpo alla testa con conseguente perdita di memoria lo aveva costretto ad abbandonare il campo.