Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Camarda perde la memoria in campo: esami negativi in ospedale

30 Ago 2025 - 09:17

ll giovane attaccante del Lecce Francesco Camarda ha subito una botta alla testa ieri sera nel match contro il Milan e, durante l'intervallo al rientro negli spogliatoi, non ricordava più alcune fasi di gioco accadute in campo. Allarme in casa Lecce e il tecnico Di Francesco lo ha sostituito con Stulic. "Gli ho chiesto il posizionamento su un angolo, ma lui non ricordava perché fosse lì - ha detto il tecnico del Lecce nell'intervista post gara - Non ricordava quello che succedeva in campo, quando l'arbitro ha dato il vantaggio nel finale di primo tempo. E' scattato l'allarme, e l'ho sostituito immediatamente". Camarda è stato costretto ad abbandonare la gara nel corso dell'intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo. Esattamente come successo al tedesco Kramer nella finale dei Mondiali 2014 tra Germania e Argentina: un colpo alla testa con conseguente perdita di memoria lo aveva costretto ad abbandonare il campo. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:07
Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

01:30
DICH DE ZERBI SU RABIOT DICH

De Zerbi su Rabiot: "Mai detto che deve cambiare agente, il suo entourage non è un problema mio"

01:24
DICH GILA

Gilardino: "Gasperini un maestro, della Roma temo la sua ferocità"

02:06
DICH CONTE PRE CAGLIARI

Conte: "Contro il Cagliari ricordando quel pomeriggio di festa..."

01:27
"Osservati" da Gattuso

"Osservati" da Gattuso

01:15
C'è Cremonese-Sassuolo

C'è Cremonese-Sassuolo

00:34
Le parole di Pioli

Le parole di Pioli

01:32
Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

01:25
David già corre forte

David già corre forte

01:31
Inter, attacco giovane

Inter, attacco giovane

01:18
Nkunku per il Milan

Nkunku per il Milan

01:30
Milan stasera a Lecce

Milan stasera a Lecce

01:37
Il Maradona s'infiamma

Il Maradona s'infiamma

02:07
Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:17
Camarda perde la memoria in campo: esami negativi in ospedale
23:45
Milan, Modric: "Contento dell'ambiente, importante vincere partite così"
23:21
Di Francesco: "Camarda ha preso una botta in testa, non ricordava l'ultima azione"
23:06
Loftus-Cheek e Pulisic: "Riscattata la sconfitta alla prima giornata"
22:04
Lazio, Cancellieri: "Dopo Como c'è voglia di riscatto"