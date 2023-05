Le Sdottorate: è nerazzurro il mese... della Madonn(in)a

SDOTTORATE

Numeri e curiosità su Inter-Milan alla vigilia del derby di ritorno di Champions

© Getty Images Ragionevolmente, al netto delle visioni “democristiane” che vogliono la sfida in quasi perfetto equilibrio, ci vorrà un mezzo miracolo al Milan per ribaltare domani lo 0-2 dell’andata e staccare il biglietto per Istanbul. Diciamo 75 per cento di probabilità all’Inter e 25 al Milan. Così come, per mercoledì, dopo l’1-1 dell’andata ci sentiamo di dare il Manchester City favorito sul Real Madrid con un 65 a 35 per cento.

Il (quasi certo) recupero di Leao regala un sorriso ai tifosi del Milan. La forma degli attaccanti nerazzurri dispensa certezze ai tifosi dell’Inter. Nelle ultime 8 partite (tra campionato e coppe) sono andate a segno tutte e quattro le punte di Inzaghi: 7 gol Lautaro Martinez, 5 Lukaku, 3 Dzeko e 1 il tanto criticato Correa. Siamo a maggio, il mese mariano, il mese della Madonna, anzi - visto che siamo a Milano - della... Madonnina. Che fin qui ha detto benissimo all’Inter: 4 partite, 4 vittorie, 14 reti segnate e appena due subite (quelle segnate dal Sassuolo sabato sera). Disastroso invece lo score dell’Inter: 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Di più: tra derby d’andata di Champions e trasferta al Picco, attacco rossonero a secco. E nell’unica partita vinta (quella in casa contro la Lazio) si è pure infortunato Leao...

La partita d’andata ci consente di aggiornare gli euro-dati dei due allenatori. In Champions si allarga il vantaggio di Simone Inzaghi su Stefano Pioli: il tecnico piacentino dell’Inter vanta una media di 1,63 punti (27 partite: 12 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte), quello parmigiano del Milan risponde con un ben più modesto 1,29 (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Un paio di curiosità sparse: nei derby “face to face” Inzaghi ha vinto 4 volte contro i 2 successi di Pioli e 2 pareggi. Pioli era rimasto imbattuto nelle prime tre stracittadine contro Inzaghi, che viceversa ha finora vinto tutti i derby (tre) disputati nel 2023 senza peraltro incassare reti: 3-0 in gennaio a Riad per la Supercoppa (Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez i marcatori), 1-0 (Lautaro) nel ritorno del campionato e 2-0 nell’andata della semifinale Champions (a segno Dzeko e Mkhitaryan). Per Pioli il debutto ufficiale nel derby della Madonnina era stato alla guida dell’Inter, anzi, nella sua prima partita in assoluto sulla panchina nerazzurra: 20 novembre 2016, di fronte il Milan “cinese” di Li Yonghong e l’Inter “indonesiana” di Thohir, 2-2 il risultato finale con doppietta di Suso per la squadra di Montella e gol di Candreva e Perisic (al 92’) per l’Inter di Pioli.

Un Pioli costretto a vincere il derby di ritorno con due gol di scarto (per andare ai supplementari...). Impresa che contro i "cugini" non gli è mai riuscita da quando guida il Milan. Bilancio totale dei suoi derby: 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte con successi sempre di misura: 2-1 contro Conte nell’andata del campionato 2020-21, 2-1 nel ritorno dello scorso torneo e 3-2 nell’andata del campionato in corso.

E veniamo adesso ai confronti diretti in panchina tra Inzaghi e Pioli che vedono fin qui 21 precedenti tra campionato e coppe: 10 vittorie di Inzaghi, 5 di Pioli e 6 pareggi. Solo due volte in queste 21 sfide Pioli ha battuto Inzaghi con due o più gol di scarto: nella loro prima sfida (Inter-Lazio 3-0 del campionato 2016-17 con gol di Banega e doppietta di Icardi) e nel ritorno del torneo 2019-20 (Lazio-Milan 0-3, a segno Calhanoglu, Ibrahimovic su rigore e Rebic).