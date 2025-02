Le Sdottorate - Inter come... nel 2010-11. Sartori è il vero fuoriclasse

FUORICLASSE – Il Bologna con l’asterisco ha 41 punti, potenzialmente 44. Lo scorso anno a quest’altezza (dopo 25 giornate) ne aveva 45 e avrebbe poi concluso la stagione al quinto posto con la storica qualificazione in Champions League. Rispetto al torneo passato se ne sono andati l’allenatore Thiago Motta e quattro titolari: i gioielli Zirkzee e Calafiori (passati rispettivamente al Manchester United per 42,5 milioni e all’Arsenal per 50) e per fine prestito Kristiansen (tornato al Leicester) e Saelemaekers (rientrato al Milan per poi essere dirottato alla Roma). Eppure… il miracolo rossoblù continua. Merito del nuovo tecnico Italiano? Sì, ma non solo. Merito dei giocatori? Sì, ma non solo. Il merito va ascritto in gran parte a un signore di quasi 68 anni di cui molti appassionati di calcio non saprebbero neppure riconoscere la voce. Sartori, in gioventù discreto attaccante, ha nel suo palmares uno scudetto vinto con la maglia del Milan nel 1979. Lo scudetto della “stella” che lo vide co-protagonista con 7 gettoni di presenza di cui 5 da titolare. Nella foto ufficiale della rosa scudettata lo si vede nella fila di mezzo tra Franco Baresi e Fabio Capello. E nel Milan, prima dello scudetto, aveva anche fatto in tempo a segnare gol “ufficiali”, 6 (di cui tre alla Juventus): 5 nella Coppa Italia del 1977-78 e uno nell’edizione 1974-75 quando appena maggiorenne riuscì a segnare a un certo Dino Zoff al vecchio Comunale. Una così promettente carriera non ebbe poi gli sbocchi sperati: tanta Serie B (due stagioni alla Sampdoria, poi Cavese e Arezzo) e poi C e D prima di smettere a Verona nel Chievo. Uno scudetto sul campo, dicevamo. E tanti dietro la scrivania. Magari non proprio scudetti di quelli “veri” ma certamente Imprese con la I maiuscola. Perché da dirigente Sartori è l’artefice (con Delneri in panchina) del “miracolo” Chievo (nel 2006 arrivato ai preliminari Champions). Poi nell’estate 2014 passa all’Atalanta: e dall’ingaggio di Gasperini nel 2016 in poi è storia che tutti conoscono. Nel 2022 il passaggio al Bologna. Ed è storia recente… Con intuizioni di mercato - su tutti gli argentini Castro (classe 2004) e Dominguez (2003) – azzeccate che fanno la gioia dei tifosi petroniani e presto faranno la gioia delle casse del club. In attesa di altri colpi griffati GS, Giovanni Sartori. Il vero fuoriclasse del calcio italiano.