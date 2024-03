Le pagelle di Piantanida, Napoli-Juve: Kvara come Richard Gere in Pretty Woman, "sollievo" Nonge

LE PAGELLE DI PIANTANIDA

I tifosi della Juve sono in "fuga da Alcaraz" mentre Raspadori è la cintura-Champions per Calzona

Franco Piantanida ha emesso le sue sentenze in edizione speciale. Questa volta a Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti in campo della sfida Napoli-Juventus.

RASPADORI 7,5

La fibbia del Napoli è ancora decisiva con la Juventus. La fibbia sì, perché è quello che tiene insieme: il 23 aprile dello scorso anno infila il buco scudetto nella cinta dei pantaloni di Spalletti, stavolta con un flipperone tiene allacciata la cintura di Calzona al treno Champions League.

ALCARAZ 5

All’esordio da titolare scappano un bel po’ di “te l’avevo detto” ai tifosi della Juve perplessi sull’eventuale riscatto estivo da 50 milioni. Su 9 duelli gli scappano via 8 volte, gli scappa un liscio dopo due minuti, per carità gli scappa anche un pallone che si traveste da assist per Chiesa, ma se proprio deve scapparci un titolo è “In fuga da… Alcaraz”.

OSIMHEN 5

È il voto senza commento di Napoli-Juventus.

NONGE 3,5

Questa pagella non è una punizione, attenzione, ma un sollievo. Il sollievo di filare a nanna sapendo che peggio di così non potrà andare: entrata in campo, rigore, uscita dal campo. Riflettiamo insieme: se alla seconda interrogazione al liceo facevamo scena muta, o ci sbattevano fuori dalla porta, i professori usavano l’attenuante della poca esperienza nella scuola secondaria di secondo grado?

CHIESA 8

Dopo il 4 della scorsa settimana, ci cospargiamo il capo con la cenere delle sue giocate, anzi ci cospargiamo tutti, tutto, dalla fontanella all’alluce con il graining che i suoi pneumatici lasciano sul campo. Traduzione dal dizionario di Formula 1: abrasione degli avversari.

KVARATSKHELIA 8,5

Ritrova la sua carta di credito con tetto di spesa-qualità illimitato. Perché la banca gliel’aveva bloccata? È in versione Richard Gere in Pretty Woman quando il commesso gli chiede che somma di denaro può spendere: “disinvolta o spudorata?”. Spudorata, spudoratissima.