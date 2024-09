Le pagelle di Piantanida: Leao come Musk con Giorgia Meloni, Vlahovic "solo invidia", Lautaro mental coach

I VOTI

Koopmeiners pagella che va di "traversa", Bisseck fa tutto quello che dice Inzaghi tranne quello che dovrebbe fare

VLAHOVIC 8

Sul magico social denominato TikTok, quest’estate la hit virale per eccellenza sembra fatta apposta per descrivere la sua settimana, fatta di critiche, di “ma questo è del mestiere?” e di polemiche smangiucchiate con questa doppietta e di questa esultanza: “Parlate, parlate, parlate di me, la vostra è solo invidia”. E noi, salutando Samuele Nisi, parliamo di una partitona.

LEAO 6,5

Tra Rafa e il Milan siamo ancora in fase approccio: l’assist è un occhiolino, fatto anche benone per carità, ma 19 palle perse valgono una precisazione sul rapporto tra il capitano e il Milan, tipo quella fatta da Elon Musk dopo la foto con Giorgia Meloni a New York: “Non esiste nessuna relazione sentimentale”. In questa stagione il capitano a sorpresa sta ancora flirtando.

BISSECK 4,5

“Se il mister mi dice di giocare a destra, gioco a destra. A sinistra, gioco a sinistra. In porta, gioco in porta”. Ci sono le sue parole, prima di scendere in campo a Udine, e poi ci sono le opere e relative omissioni, perché il mister gli avrà detto di marcare? E se il mister ti dice di marcare? È facile, fai come il quotidiano spagnolo: Marca.

ROUHI 5,5

È il voto all’esordio da titolare senza commento della settimana.

MORATA 7.5

Amici, amici da casa che state poltrendo sul divano davanti a questa pregevole emittente televisiva o, se leggete, a questo sito, amici in studio, amici tifosi dell’AC Milan, amici, una domanda per voi: quanti oggi scambierebbero Alvaro, il leader maximo rossonero, con Joshua Zirkzee, colui che poteva esserlo al suo posto, senza forse averne i gradi?

LAUTARO 8

Dopo il derby è sereno e sincero: “Sto facendo fatica, sento la responsabilità addosso, non sono quello dell’anno scorso”. A Udine: doppietta. Definizione degli obiettivi, focusing, fiducia, gestione della pressione, stabilità mentale. Il “Toro” è tornato con un corso accelerato di “come diventare mental coach in 6 giorni”.

KOOPMEINERS 6,5

Vi dirò, vi dirò, vi dirò che se non avesse fatto un assist morbido al centro e croccante all’esterno come una torta caprese per Vlahovic, con aggiunta di questo velo di zucchero per Conceicao, vi dirò, vi dirò che la sua Pagella vi sarebbe andata di traverso, anzi di traversa. Ma avete visto cos’ha sbagliato?