Le pagelle di Piantanida: De Ketelaere come Leao, Bremer esotico

LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Il voto di Natan è per chi l'ha preso, Gotti goat, Luis Alberto burlone

Franco Piantanida e le sue pagelle anche per questa 33esima giornata di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti delle partite del weekend.

GOTTI 10

Da quando è arrivato: 10 punti su 12, 0 gol subiti, 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, Lecce nello spazio e, boh, la Nasa che non sa come portare sulla Terra dei campioni di suolo da Marte potrebbe chiedere al goat Gotti?

CERRI 8

Primo gol con la maglia dell’Empoli a 1099 giorni di distanza dall’ultimo in Serie A, sette giorni dopo quello annullato a Lecce, quattro dopo il suo 28° compleanno, a qualche settimana dall’arrivo del primo figlio, dedica all’amata Mariana, avrà pure aiutato una vecchietta ad attraversare la strada tornando a casa, tutto bellissimo.

BREMER 3

Partita esotica. Non nel senso che chiudi gli occhi e hai quella sensazione paradisiaca di luogo magico. Partita esotica nel senso etimologico del termine: dal greco eksōtikós, straniero, che rispetto alla stagione fatta fin qui viene da molto lontano, ma tipo da un estero esotico, appunto.

CASTROVILLI 6

Il 5 agosto 2023 gli è saltato il trasferimento al Bournemouth, l’11 agosto gli è saltata la stagione per l’ennesimo infortunio al ginocchio: in campo, titolare, dopo 324 giorni. Questo voto è come assumere una bustina di zucchero credendo sia un farmaco, pagella placebo.

COPPOLA 9

Qui ci vuole una bella confettura di parole, composta al 70% dal sogno di un bambino veronese, da sempre al Verona, al secondo gol in campionato dopo quello al Napoli, e al 30% dall’emozione di un possibile colpo-salvezza al 93’ da dedicare alla nonna scomparsa. Reparto dolci, ovvio.

LUIS ALBERTO 7,5

Stavo scherzando! Polli, mamma che noia la vita senza di me, eh? Prima dice “addio Lazio, non voglio mai più un soldo da te”, 8 giorni dopo mano sullo stemma, dai su fatevi una risata, mamma mia che pesantezza e regoline da bacchettoni, sono pazzerello? E sono Luis Alberto.

SOULÉ 6,5

Se domattina un alieno vi ferma al semaforo supplicandovi di dirgli l’unico motivo per rivedere i 96’ di Torino-Frosinone, non perdete tempo, con fatica ma dite Soulé.

NATAN 3

Secondo Repubblica nell’intervallo i giocatori del Napoli hanno chiesto all’allenatore di sostituirlo, cosa poi successa. Prima però bisognerebbe capire cos’è successo nella testa di chi ha pensato che potesse sostituire Kim.

DE KETELAERE 7,5

Ha detto che non vuole tornare al Milan per finire in panchina, anche perché sta così bene all’Atalanta dove ha segnato il 7° gol in campionato, lo stesso numero di Leao, giusto alla vigilia del derby, ci passate l’olio piccante per favore?