Le pagelle di Piantanida: Castellanos orecchie aperte, "Hai detto Alex Sandro?"

I VOTI

Weah unica sufficienza nella Juventus, Luis Alberto chiacchiera con il pallone, Vlahovic querelato

Franco Piantanida e le sue pagelle anche per le semifinali di Coppa Italia. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti di Lazio-Juventus.

LUIS ALBERTO 7

Dice che a volte gli piace fare un po’ di casino perché questo calcio lo annoia da morire. A volte prende in giro con le parole, tipo quando dice che con la Lazio ha chiuso, a volte prende in giro gli avversari, tipo quando dice al pallone qualcosa tipo: solo io ti posso far fare certe cose.

ALEX SANDRO 4

Vi ricordate quel personaggio di Ugo Dighero a Mai Dire Gol: “Scusa, hai detto marcatura? No, prima di imbuto cos’hai detto? Hai detto che i tifosi della Juventus non ne possono più? Hai detto Sandro? Ragazzi, in campana, ho detto Alex Sandro 4.

VLAHOVIC 5,5

L’intervista all’Equipe in cui ha dichiarato che “vincere il Pallone d’oro è un obiettivo”, si è trasformata in una querela da parte dell’Equipe. Spalle alla porta è migliorato, e si vede, anche se il suo lavoro sarebbe un altro e non si vede.

CASTELLANOS 9

Tudor, durante la partita di campionato con la Juve prima di farlo entrare, gli sussurrò queste parole: “Guarda, di là c'è un difensore che per me è il più forte al mondo” riferendosi a Bremer, non ad Alex Sandro ovvio, “e c'è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c'è". Abbiamo capito che il Taty aveva solo bisogno di tempo, non di un otorino.

WEAH 7,5

È tutto vero, esiste, è qui tra noi, siete un po’ frastornati, lo capiamo, non l’avreste mai detto, dovete stare tranquilli, e soprattutto tranquillizzate anche Cambiaso che almeno uno sufficiente nella Juve c’è.