Le pagelle di Piantanida, De Ketelaere meglio del Superbowl, Orsolini oltre i 30 km/h di Bologna

LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Ikoné "sgub" alla Biscardi mentre su Niang non abbiamo ancora realizzato

Franco Piantanida ha emesso le sue sentenze anche in questo weekend di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti della 24esima giornata.

NIANG 8,5

C’è solo una cosa che ci ha fatto trasecolare più del suo ritorno in Italia dopo 6 anni, del suo ritorno con gol decisivo, del suo ritorno con assist. E sono le parole di Nicola “si è allenato con dedizione”: su questo non siamo ancora pronti, già c’abbiamo messo tre giorni per credere a “Niang 8,5”

A. CARBONI 7

Trattasi di Migi Yoko Ukemi, una caduta laterale destra. In onore di Andrea, cintura nera di Ju-Jitsu, fondiamo la nobile arte marziale giapponese con il calcio per celebrare la giocata più bella sul tatami di una partita orrenda. Scivolata? Ma che volgarità…

IKONÉ 8,5

Se il primo gol di Belotti in viola è una notizia, il gol e l’assist di Jorko valgono almeno uno “sgub” come avrebbe urlato il grande Aldo Biscardi. Una delle migliori partite da quando è alla Fiorentina, ma le altre dobbiamo ancora trovarle.

PROVEDEL 8

È il voto senza commento della settimana.

ORSOLINI 9

Non se la prenda, non se la prenda, se dopo la partita nel parcheggio del Dall’Ara ha trovato una multa sul parabrezza. Se la prenda, se la prenda semmai, con il sindaco di Bologna Lepore che ha messo il limite dei 30 km all’ora e lui va almeno al doppio.

LIPANI 6

Seconda da titolare in mezzo al campo per il 2005, campione d’Europa con l’Italia U-19. La stagione del Sassuolo sembra essere sotto un cielo sbagliato ma la piccola rondine che sogna di volare come Busquets sta aprendo le ali.

DE KETELAERE 8,5

Taylor Swift ce l’ha fatta, eroina moderna: sabato sera era in concerto a Tolyo, ma è riuscita lo stesso a raggiungere Las Vegas per vedere il suo fidanzato Travis Kelce giocarsi il Superbowl. Maligni dicono, che se l’avesse saputo prima sarebbe volata a Genova per tradirlo con un altro show super, quello di De Ketelaere.