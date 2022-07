Le cessioni record del Napoli: Koulibaly al Chelsea al quarto posto

NAPOLI

Prima del difensore senegalese negli addii più costosi al club azzurro ci sono Higuain, Cavani e Jorginho

L’operazione che ha portato Kalidou Koulibaly al Chelsea farà registrare al Napoli una plusvalenza secca di poco inferiore ai 38 milioni di euro. I Blues, infatti, verseranno un totale di 40 milioni di euro (38 più 2 di bonus) nelle casse del club partenopeo e considerando che il valore netto di KK a bilancio era pari a poco più di 41mila euro, questa diventerà la quarta maggiore plusvalenza della storia per i partenopei. Ecco le dieci uscite più onerose del Napoli.

1) Il gradino più alto del podio è occupato dall’affare Higuain che nella stagione 2016/2017 è passato dagli azzurri alla Juventus per 90 milioni di euro. Il trasferimento di Gonzalo in bianconero, considerato dal popolo partenopeo come un tradimento, all’epoca è stato il più costoso nella storia della Serie A.

2) Medaglia d’argento per Edinson Cavani: 64,5 milioni euro è la cifra che lo ha portato al Paris Saint Germain nel luglio del 2013. Quello del Matador è stato un altro doloroso addio per i tifosi del Napoli che lo hanno salutato dopo 3 stagioni, 138 presenze e 103 goal con la maglia azzurra.

3) A completare il podio c’è Jorginho. Il campione di Euro 2020 è stato ceduto al Chelsea per 57 milioni di euro. Nel luglio 2018, dopo l’insediamento di Sarri sulla panchina dei Blues, anche il centrocampista brasiliano naturalizzato italiano ha scelto il club inglese salutando il Napoli.

4) Quarto posto per KK. Acquistato dal Genk nel 2014, Koulibaly, dopo 8 anni alla corte di De Laurentiis si trasferisce a Londra per 40 milioni di euro.

5) A seguire, alla quinta posizione di questa classifica c’è Ezequiel Lavezzi. Dopo aver scritto le pagine più belle della sua carriera a Napoli (188 presenze e 48 reti), il Pocho, nel luglio del 2012 passa al Paris Saint Germain per 30 milioni di euro.

6) Allan occupa la sesta posizione. Il Napoli, nel settembre 2020, ha ceduto il centrocampista brasiliano all’Everton per 23,6 milioni di euro.

7) Settimo posto per Simone Verdi: Il 2 settembre 2019, durante gli ultimi minuti di calciomercato, Verdi viene acquistato in prestito con obbligo di riscatto dal Torino per un totale di 23 milioni di euro (3 per il prestito, 20 per l'obbligo di riscatto) più eventuali 2 milioni di euro di bonus.

8) Ottava piazza, con un prezzo di 21,8 milioni di euro, è Roberto Inglese. Acquistato dal Napoli per 11 milioni è rimasto in prestito al Chievo fino al 2018, quando il club partenopeo lo vende al Parma.

9) Nona posizione per Amadou Diawara che viene acquistato dalla Roma a titolo definitivo per 21 milioni di euro e con un contratto quinquennale, nel luglio 2019.

10) Chiude la top ten il primatista di presenze con la maglia partenopea: Marek Hamsik. Il 28 giugno 2007 il neopromosso Napoli, ritornato in massima serie dopo 6 anni, acquista il giovane centrocampista slovacco per € 5,5 milioni. Il 14 febbraio 2019, dopo 12 anni, 520 presenze e 121 gol, Hamsik viene venduto al Dalian Yifang per 20 milioni di euro.