Problema alla mano destra per Manuel Lazzari: l'esterno destro della Lazio si è fatto male durante l'amichevole in famiglia contro la Primavera. "Havuto un trauma non da impatto diretto ma di tipo distorsivo, sublussativo, più che del dito del metacarpo - ha rivelato il medico Claudio Meli -. Adesso è in clinica a fare una radiografia e dopo il referto riusciremo a fare una diagnosi molto più mirata. Il dolore è diminuito, la mano è un po’ gonfia. erò finché non abbiamo un risultato della radiografia non possiamo esprimerci più di tanto: spero che si tratti di un problema limitato. Adesso vediamo se ci saranno lesioni ossee, è quello che andremo a valutare. Frattura? Gli è rimasto il dito impigliato nella maglia di un giocatore in un contrasto. Quindi di solito questi sono più traumi lussativi e distorsivi. Però questo non implica che una forte distorsione non possa dare anche un danno osseo da trazione".