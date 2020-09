Lazio, Muriqi positivo al coronavirus

Vedat Muriqi è risultato positivo al coronavirus. La notizia, rimbalzata ieri sera dalla Turchia, secondo quando filtra dalla società sarebbe confermata. L'attaccante kosovaro è già in quarantena, asintomatico, e dovrà rimanere in patria almeno una settimana. Alle prese con uno stiramento, l'ex bomber del Fenerbahçe non sarebbe comunque sceso in campo con la sua nuova squadra fino a metà ottobre, subito dopo la sosta per le Nazionali.