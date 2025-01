Lazio, Zaccagni: "Derby approcciato male, ora rialziamo testa"

Dopo la sconfitta nel derby, Mattia Zaccagni mastica amaro. "Il rammarico è per il primo tempo, abbiamo approcciato male la partita e in un derby non possiamo permettercelo - ha spiegato l'attaccante della Lazio ai microfoni di Dazn -. Ora dobbiamo rialzare la testa, ripartire subito dal secondo tempo dove abbiamo creato i presupposti per essere pericolosi". "Ci spiace per tifosi che ci hanno sostenuto fino all'ultimo, ora non dobbiamo buttare quanto fatto finora", ha aggiunto. "Come noi studiamo gli avversari, loro studiano noi - ha proseguito -. Dobbiamo fare meglio nelle letture preventive perché sono quelle che portano a decidere le partite". "Quando inizi a vincere i duelli in mezzo al campo costruisci le azioni - ha concluso -. Anche il secondo gol è arrivato su una seconda palla che è rimasta lì, sono ripartiti e ci hanno fatto male".