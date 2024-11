E' contento, ma resta con i piedi per terra Mattia Zaccagni dopo aver firmato il rigore che ha deviso la vittoria col Cagliari. "Sapevamo che sarebbe stata difficile perché il Cagliari affronta tutte le gare mentalmente nella maniera giusta - ha spiegato l'esterno offensivo della Lazio -. Siamo stati bravi a rimanere sul pezzo per tutta la gara e alla fine abbiamo trovato i tre punti". "La classifica? Non ci penso. Penso solo alle prossime gare...", ha aggiunto.