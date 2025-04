Lazio, Vecino: "Ora niente più passi falsi"

"Sappiamo che sarà una partita dura contro una squadra in salute e con tanti risultati utili consecutivi alle spalle. L'ennesima conferma che da qui alla fine del campionato non esisteranno gare facili sulla carta. Sono accadute tante cose diverse dal solito, è vero. Arrivati però a questo punto della stagione, contano solamente le vittorie perché ci sono tante squadre in pochi punti e non possiamo permetterci passi falsi per la nostra classifica". Così Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club prima alla vigilia della sfida con il Parma.