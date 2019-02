Lazio-Udinese, quando si gioca? Rinviato il match del 25 febbraio, trovare una data potrebbe essere impossibile...

01/02/2019

La qualificazione della Lazio alla semifinale di Coppa Italia potrebbe creare un problema di non poco conto per quanto riguarda il calendario dei biancocelesti e anche dell' Udinese . L'andata di Coppa Italia con il Milan , infatti, si giocherà il 27 febbraio all'Olimpico e per questo motivo la Lega di Serie A ha dovuto rinviare a data da destinarsi la gara di campionato Lazio-Udinese inizialmente prevista per lunedì 25 febbraio. Al momento, però, non esistono giorni disponibili per fissare il recupero.

Il motivo di tutta questa incertezza, come riferito da Calciomercato.com, riguarda diversi fattori. Lazio-Udinese, innanzitutto, non potrà essere anticipata al 24 febbraio perché all'Olimpico di Roma quel giorno è in programma Italia-Irlanda, match valido per il Sei Nazioni di rugby. Niente da fare anche per i giorni successivi, dato che il 2 marzo andrà in scena il derby di Roma (26.ma giornata di campionato).



Bisognerà dunque attendere l'evoluzione della stagione biancoceleste, perché tutto dipenderà dal cammino degli uomini di Inzaghi in Coppa Italia ed Europa League. L'aspetto incredibile è che al momento, se la Lazio dovesse proseguire fino alla finale in entrambe le competizioni, trovare una soluzione sarebbe praticamente impossibile.