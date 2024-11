LAZIO, TAVARES: "PORTO E LAZIO LOTTANO PER CHAMPIONS"

"L'obiettivo che ci poniamo è arrivare più lontano possibile sia in Italia sia in Europa. Siamo in fiducia, giochiamo bene e per mentalità io guardo sempre alla prima della classe. Porto e Lazio sono due squadre di livello mondiale, hanno le qualità per stare in Champions e stanno lottando per esserci il prossimo anno. Per noi domani non è un test, l'abbiamo già fatto contro il Torino, che era primo quando l'abbiamo affrontato, e contro il Milan. Così come con la Fiorentina. L'importante per noi è tenere i piedi per terra e rimanere umili". Così Nuno Tavares, terzino biancoceleste, in conferenza stampa inquadra il match tra Lazio e Porto e fissa gli obiettivi della squadra di mister Baroni.