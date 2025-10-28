Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, si studia Pedro falso nove. Basic e Cataldi valutati oggi

28 Ott 2025 - 12:08
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, la Lazio punta al bis in Toscana contro il Pisa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, Maurizio Sarri starebbe valutando qualche cambiamento nell'undici titolare. In attacco si potrebbe vedere Pedro da falso nove per non dare riferimenti alla difesa nerazzurra. Per quanto riguarda invece l'infermeria, oggi saranno valutati Basic e Cataldi: i due erano usciti con qualche acciacco muscolare dalla sfida di domenica sera. La preoccupazione più grande riguarda Dia: l'ex Salernitana continua a sentire dolore alla caviglia destra. 

