Catanzaro, presentato progetto riqualificazione stadio Ceravolo

Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International specializzata nell'ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione, firma il progetto per la riqualificazione dello Stadio Ceravolo di Catanzaro. Dopo aver presentato lo studio di fattibilità, con l'obiettivo di identificare le principali migliorie da apportare al 'Ceravolo' all'interno di un più ampio programma di valorizzazione del quartiere elaborato a scala masterplan, Sportium ha concepito il progetto di riqualificazione con un intervento articolato in due macro-fasi. L'operazione mira a trasformare lo Stadio in una struttura all'avanguardia, capace di ospitare eventi di alto livello, in conformità con le normative statali e sportive delle principali realtà come Coni, Uefa e Figc. "Abbiamo lavorato per immaginare un rinnovamento complessivo del Ceravolo, per restituire alla Città una struttura all'avanguardia, funzionale e accogliente. Il nostro obiettivo come progettisti, che lavorano in sinergia grazie alla galassia di competenze verticali e complementari del Gruppo Progetto CMR International, è contribuire a creare la visione di un intervento che porterà valore al quartiere, nel segno della passione per lo sport come positivo vettore di aggregazione sociale", dichiara Massimo Roj, Architetto e Presidente di Sportium.